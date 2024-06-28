Суд в Абхазии отправил в СИЗО троих подозреваемых в перестрелке на границе с РФ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Гагрский районный суд в Абхазии заключил под стражу на два месяца еще троих подозреваемых в участии в перестрелке близ КПП "Псоу" на российско-абхазской границе, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики в пятницу.

"Судом Гагрского района удовлетворено ходатайство районной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Беслана и Аслана Какалия, а также Игоря Чаговец сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

27 июня на такой же срок были арестованы еще трое подозреваемых.

В ведомстве также отметили, что еще одному учстнику перстрелки мера пресечения будет избрана на следующей неделе.

При возбуждении уголовного дела было установлено, что 23 июня около 16:00 МСК группа лиц на машине марки Cherry подъехала к КПП "Псоу" и открыла огонь из автомата Калашникова. Нападавшие, по данным следствия, совершили 27 выстрелов. В результате погиб один человек, он скончался на месте от ранения в область сердца, еще двое мужчин и подросток пострадали, им оказана медпомощь.

25 июня МВД Абхазии сообщило, что сотрудники правоохранительных органов задержали всех участников перестрелки. Глава министерства Роберт Киут заявил, что перестрелка близ КПП "Псоу" произошла из-за имущественного конфликта.