Туристы из РФ не отказываются от поездок в Абхазию из-за конфликта на границе

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российские туристы не отказываются от туров и не переносят поездки в Абхазию на фоне стрельбы на российско-абхазской границе, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Запросов, касающихся аннуляций или переносов сроков туров, нет. Мы связались со своими туристами - у них все в порядке", - сказал вице-президент АТОР, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Он добавил, что туристы не реагируют на ситуацию так быстро и что картина будет понятна в течение нескольких дней.

"У нас на данный момент от туристов нет запросов на аннуляции, все штатно", - отметили в пресс-службе туроператора "Алеан".

По данным ассоциации, в Абхазии сейчас отдыхают 100-120 тыс. туристов из России. Граница работает в обычном режиме.

23 июня неизвестные открыли стрельбу близ КПП на росийско-абхазской границе по реке Псоу. В результате один человек погиб, трое пострадали.

По данным МВД республики, все участники происшествия - жители Абхазии.