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Суд в Абхазии арестовал троих участников перестрелки на границе с РФ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Трое участников перестрелки близ КПП "Псоу", произошедшей 23 июня на абхазско-российской границе, заключены под стражу на два месяца решением суда Гагрского района, сообщает Генпрокуратура республики в четверг.

"Судом Гагрского района удовлетворено ходатайство районной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Батала Годжуа, Беслана Годжуа и Константина Чаговец сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что остальным четверым подозреваемым мера пресечения будет избрана 28 июня.

На стадии возбуждения уголовного дела было установлено, что 23 июня, около 16:00 по Москве группа лиц на машине марки Cherry подъехала к КПП "Псоу" и устроила стрельбу из автомата Калашникова. Нападавшие, по данным следствия, совершили 27 выстрелов. В результате полученной раны в область сердца один человек скончался на месте, еще двое мужчин и несовершеннолетняя девушка получили ранения, им оказана медпомощь.

25 июня МВД Абхазии сообщило, что сотрудники правоохранительных органов в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали всех участников перестрелки. Глава министерства Роберт Киут заявил на заседании комитета парламента республики по государственно-правовой политике о том, что перестрелка близ КПП "Псоу" произошла из-за имущественного конфликта.

Абхазия
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