Демократы рассматривают замену кандидата в президенты США после провала Байдена на дебатах

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - После очевидного поражения демократа Джо Байдена на прошедших накануне первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом - вероятные кандидаты на выборах президента США в ноябре, Демократическая партия рассматривает возможность замены Байдена, пишет The Washington Post.

"В четверг вечером после того как Байден выступил на первых дебатах с извилистыми, иногда бессвязными и почти повсеместно подвергавшимися критике выступлениями, партия резко выдернула голову из песка. В наиболее резкой форме это привело к призывам к отставке Байдена, в том числе со стороны тех, кто ему верен", - говорится в публикации.

Издание вменяет в вину демократам, что партия "в связи с опасениями американцев по поводу возраста президента Байдена и остроты его ума провела большую часть предвыборной кампании 2024 года, пряча голову в песок".

В то же время, пишут авторы, "для того, чтобы Байден ушел в отставку, почти наверняка потребуется его согласие, хотя и не ясно, улучшит ли положение партии альтернатива" действующему президенту.

В статье говорится, что еще до того, как Байден в прошлом году объявил о своем намерении переизбраться на пост главы государства, уже назывались имена альтернативных кандидатов.

В частности, издание называет возможными заменами Байдену вице-президента Камалу Харрис, губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, министра транспорта США Пита Буттиджича, губернаторов штатов Пенсильвания Джоша Шапиро, Колорадо Джареда Полиса, Кентукки Энди Бешира и Калифорнии Гэвина Ньюсома, сенатора Рафаэля Уорнока, супругу бывшего президента страны Барака Обамы Мишель и сенатора Эми Клобушар.

Несмотря на призывы к демократам сменить кандидата в президенты, сам Байден заявил, что намерен одержать победу над Трампом. Глава Белого дома, выступая перед сторонниками на митинге в Северной Каролине, заявил, что с их помощью "будет переизбран".