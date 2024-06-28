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Кеннеди-младший усомнился, что Байден де-факто руководит США

Кеннеди-младший усомнился, что Байден де-факто руководит США
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший после неудачного выступления президента Джо Байдена на дебатах высказал мысль о том, что де-факто страной управляют совершенно другие люди, сообщает в пятницу Fox News.

"Кажется, что Байден не является человеком, который действительно принимает решения в Белом доме. Я думаю, нашей администрацией управляют совершенно неизвестные нам люди, и это пугает", - заявил Кеннеди-младший в эфире телеканала.

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По его словам, эти дебаты стали "печальной историей для демократии". По мнению Кеннеди, Байден и экс-президент США Дональд Трамп не ответили на по-настоящему важные вопросы.

Кеннеди не принимал участие в организованных CNN дебатах, так как не смог выполнить необходимые для этого условия, а потому он отвечал на те же вопросы, что Байден и Трамп, но в социальной сети X. По результатам дебатов многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа выглядел очень слабо.

Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии пройдет в июле, а Демократической партии - в августе.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

Джо Байден Дональд Трамп США Роберт Кеннеди-младший
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