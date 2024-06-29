СМИ в США уверены, что только близкие могут убедить Байдена снять кандидатуру

Джилл и Джо Байден Фото: Allison Joyce/Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден может покинуть предвыборную гонку только в том случае, если на этом решении будет настаивать его семья и ближайшие сторонники, сообщает портал Axios.

Уточняется, что в такую группу людей входит его супруга Джилл Байден, его младшая сестра Валери и давний друг и советник президента 85-летний Тед Кауфман. Кроме того, к ближайшим людям относят небольшую группу советников Белого дома.

В сообщении Axios отмечается, что эти люди - единственные, кто может де-факто оказать влияние на решения Байдена по данному вопросу.

Издание пишет, что если нынешний президент продолжит бороться за пост главы государства, это будет по той же причине, по которой он решил снова баллотироваться: он и его близкие люди "считают, что у него гораздо больше шансов победить бывшего президента Дональда Трампа, чем у вице-президента Камалы Харрис".

Так, союзники Байдена рассмотрели тот сценарий, в котором президент выбывает из гонки, и пришли к выводу, что тогда будет "мало шансов" на то, что кто-либо, кроме Харрис, станет кандидатом на пост лидера страны от демократов. "Союзники полагают, что Харрис будет сложно привлечь умеренных и колеблющихся избирателей, и это повысит шансы Трампа", - пишет портал.

Ранее в субботу издание The Washington Post отметило, что "для того, чтобы Байден ушел в отставку, почти наверняка потребуется его личное согласие".

В статье говорится, что еще до того, как Байден в прошлом году объявил о своем намерении переизбраться на пост главы государства, уже называли имена потенциальных альтернативных кандидатов. В частности, издание называет возможными заменами Байдену вице-президента Харрис, губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, министра транспорта США Пита Буттиджича, губернаторов штатов Пенсильвания Джоша Шапиро, Колорадо Джареда Полиса, Кентукки Энди Бешира и Калифорнии Гэвина Ньюсома, сенатора Рафаэля Уорнока, супругу бывшего президента страны Барака Обамы Мишель и сенатора Эми Клобушар.

В свою очередь The Wall Street Journal (WSJ) сообщало, что в Демократической партии неофициально выдвигают предложения о замене кандидатуры президента Байдена.