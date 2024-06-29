Дуда продлил пребывание контингентов стран НАТО в Польше до конца 2024 года

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда продлил пребывание воинских контингентов союзных войск в стране, сообщило в субботу Бюро национальной безопасности.

"Президент Польши принял решение о согласии оставить на территории Польши до 31 декабря 2024 года компоненты союзных сил вместе с вооружением и боевыми средствами из следующих стран: США - до 6500 солдат, Великобритания - до 700 солдат, Канада - до 350 солдат", - говорится в сообщении в официальном X-аккаунте бюро.

Помимо этого, Дуда издал решения о продлении срока пребывания до 31 декабря текущего года трех польских воинских контингентов - в Турции, Ираке и Латвии.