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Тактические учения еврокорпуса НАТО начались на Балтийском побережье Польши

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Порядка тысячи военнослужащих 12 стран НАТО участвуют в учениях, проходящих на Балтийском побережье Польши, сообщило в среду агентство PAP.

"В тактических учениях EURETEX 24 принимают участие около тысячи военнослужащих", - говорится в сообщении.

"EURETEX 24 - это тактические учения, проводимые раз в два года непосредственно Еврокорпусом. В этом году 16-е мероприятие пройдет в Учебном центре Сухопутных войск в Дравско-Поморском воеводстве (находится на севере Польши, на побережье Балтийского моря - ИФ)", - уточнило агентство.

Сообщается, что в двухнедельных практических учениях принимают участие солдаты из Германии, Испании, Польши, Италии, Румынии, Чехии, Дании, Бельгии, Венгрии, Эстонии, Литвы и США) и штаб-квартиры Еврокорпуса.

В ходе учений военнослужащие будут выполнять задачи в том числе в рамках военной инженерии, водолазного дела, обезвреживания взрывчатых веществ, химической и биологической защиты, а также метеорологии и океанографии, сообщает агентство.

Позже оно сообщило о заходе в порт польской Гдыни десантно-вертолетного корабля США.

"Во вторник в порт Гдыни зашел американский десантно-вертолетный корабль-док New York (LPD 21) типа San Antonio. Он может перевозить транспорт на трех палубах общей площадью 2 323 кв м. На его борту может размещаться десантная баржа, 14 плавучих транспортеров, также он имеет полетную палубу для вертолетов", - отмечается в сообщении.

PAP уточняет, что прибывшее с кораблем подразделение "участвует в крупнейших военных учениях в истории BALTOPS 2024, в которых принимают участие 12 тысяч солдат из 19 стран НАТО".

Польша НАТО
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