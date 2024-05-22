Польские военные получат от США четыре разведывательных аэростата

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписал контракт на поставку четырех разведывательных аэростатов из США для ведения разведки на границе Белоруссии и России, сообщило агентство PAP. Сумма контракта - $960 млн.

"Это соглашение определяет нашу безопасность, это еще один акт сотрудничества между Польшей и Соединенными Штатами. Чрезвычайно важно, чтобы мы могли сотрудничать и решать самые серьезные задачи. Мы вместе в НАТО, и нет силы НАТО без США или Польши, - заявил Косиняк-Камыш. - Польша станет второй страной в мире, которая будет использовать эти радиолокационные системы".

Министр добавил, что сделка будет финансироваться за счет кредита, предоставленного правительством США, четыре разведывательных аэростата по программе Barbara закупаются вместе со "всем материально-техническим обеспечением, со всеми дополнительными элементами, связанными с функционированием этих аэростатов".

Аэростаты с подвешенными радарами дополнят действующую систему ПВО и разведки. Аэростаты, способные обнаруживать объекты, включая самолеты, беспилотники, надводные корабли и ракеты на расстоянии более 300 км, будут развернуты вдоль восточной и северо-восточной границы Польши.