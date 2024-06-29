ЕС вводит дополнительные меры по экспортному контролю в отношении Белоруссии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС сообщил в субботу о введении дополнительных мер по экспортным ограничениям в отношении Белоруссии.

"Совет расширяет экспортные ограничения на продукцию двойного назначения. Вводятся дополнительные ограничения на экспорт товаров, способных содействовать расширению возможностей промышленности Белоруссии", - говорится в заявлении Совета ЕС.

В нем также говорится о введении экспортных ограничений на товары, используемые для морской навигации, а также на люксовые товары. Подробностей об этих ограничениях не приводится.