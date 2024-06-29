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Совет ЕС запретил импорт из Белоруссии золота, алмазов и полезных ископаемых

Совет ЕС запретил импорт из Белоруссии золота, алмазов и полезных ископаемых
Фото: Alexander Manzyuk/Anadolu via Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС в субботу сообщил о решении запретить импорт из Белоруссии золота, алмазов, гелия, полезных ископаемых.

"В том, что касается импорта, решено запретить прямой и косвенный импорт (...) золота и алмазов из Белоруссии. Также решение касается гелия, угля и полезных ископаемых, в том числе - сырой нефти", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Точная дата вступления в силу этих мер не называется. В заявлении указывается, что новые ограничительные меры вводятся в рамках борьбы против обхода Россией европейских санкций и с учетом "высокой степени интеграции экономик России и Белоруссии".

"Последняя мера будет дополнена новым запретом на экспорт товаров и технологий, пригодных для использования в нефтепереработке и производстве сжиженного природного газа", - говорится в заявлении.

Кроме того, Совет Евросоюза ввел запрет на перевозку грузов автотранспортом по территории ЕС с использованием прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Белоруссии.

"Совет расширяет запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС с использованием прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Белоруссии, в том числе при перевозке грузовыми автомобилями, зарегистрированными за пределами Белоруссии", - отмечается в документе.

"В целях минимизации риска обхода правил субъектам ЕС, 25% или более акций которых принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам, следует запретить открывать автотранспортные предприятия или осуществлять автомобильные перевозки грузов на территории Союза, в том числе транзитом", - говорится в опубликованном решении.

Евросоюз Совет ЕС Белоруссия ЕС
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