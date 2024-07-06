Литва потребовала до 10 июля вывезти из страны белорусские прицепы и полуприцепы

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Зарегистрированные в Белоруссии прицепы и полуприцепы, в том числе буксируемые тягачами с регистрацией в других странах, должны покинуть территорию Литвы до 10 июля, заявили в литовской таможне.

"Сообщаем, что Регламентом Совета ЕС 2024/1865 от 29 июня 2024 года, вносящим поправки в Регламент ЕС N765/2006 об ограничительных мерах... после внесения изменений в статью 1zc установлен запрет на деятельность автотранспортных компаний по перевозке грузов по территории Европейского союза с прицепами, зарегистрированными в Беларуси, или полуприцепами, в том числе если эти прицепы или полуприцепы буксируются тягачами, зарегистрированными в других странах", - говорится в сообщении на сайте Таможни Литвы.

Отмечается, что "поскольку Регламент N2024/1865 был опубликован в Официальном журнале Европейского Союза 30 июня 2024 года и вступил в силу на следующий день после его опубликования, то есть 1 июля, бизнес не успел адаптироваться к вновь введенным требованиям".

"Поэтому зарегистрированные в Беларуси прицепы и полуприцепы, буксируемые тягачами, зарегистрированными в других странах (в том числе в Литве) и используемые для перевозки товаров (в отношении таких товаров выполнены экспортные (реэкспортные) и транзитные таможенные процедуры), должны покинуть территорию Евросоюза до 10 июля 2024 года (включительно)", - добавили в литовском ведомстве.