Ставший третьим на выборах в Иране Галибаф призвал поддержать Джалили во 2-м туре

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, занявший третье место по итогам первого тура президентских выборов, призвал своих сторонников поддержать во втором туре другого кандидата-консерватора Саида Джалили, передает в субботу агентство "Тасним".

Галибаф отметил, что с уважением относится к пробившемуся во второй тур реформисту Масуду Пезешкиану, но считает его опасным для Ирана кандидатом.

"Призываю сторонников наших революционных сил помочь избежать возвращения к власти течения, которое стало причиной наших сегодняшних экономических и политических проблем", - заявил он. "Поэтому прошу всех проголосовать за кандидата революционного фронта, господина Джалили", - добавил Галибаф.

"Тасним" отмечает, что Галибаф, считающийся в Иране политическим тяжеловесом, в четвертый раз за последние 19 лет выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах и ни разу не добился избрания.

Четвертый участник первого тура, Мостафа Пурмохаммади, призвал своих сторонников проголосовать во втором туре, но не стал советовать, за кого отдать голос.

Второй тур состоится 5 июля. В первом туре больше всего голосов набрал Пезешкиан (42,45%). На втором месте - Джалили (38,61%). Галибаф получил 13,78%, а Пурмохаммади - только 0,84%.

Член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили впервые баллотировался на президентских выборах 2013 года. В 2021 году он также зарегистрировался, но затем снял кандидатуру и поддержал Ибрахима Раиси, который в итоге и выиграл те выборы. Джалили утверждает, что Иран не должен вести переговоры о возобновлении действия соглашения по иранской ядерной программе с США и странами Западной Европы.

Экс-депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан является единственным кандидатом-реформистом на этих выборах. Он выступает за возобновление ядерной сделки, заявляя, что Ирану необходимо наладить диалог со странами Запада, и выстраивание отношений Тегерана с Вашингтоном. В 2022 году Пезешкиан выступил с критикой иранских властей за отсутствие прозрачности в сообщениях об обстоятельствах гибели иранской курдки Махсы Амини, арестованной 13 сентября 2022 года по обвинению в игнорировании законов Ирана о ношении хиджаба. Она скончалась в больнице через три дня после избиения, которому подверглась во время содержания под стражей. Это привело к массовым протестам, которые прокатились по стране.

Внеочередные президентские выборы были объявлены в Иране после гибели в авиакатастрофе иранского президента Ибрахима Раиси.