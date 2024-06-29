Поиск

Ставший третьим на выборах в Иране Галибаф призвал поддержать Джалили во 2-м туре

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, занявший третье место по итогам первого тура президентских выборов, призвал своих сторонников поддержать во втором туре другого кандидата-консерватора Саида Джалили, передает в субботу агентство "Тасним".

Галибаф отметил, что с уважением относится к пробившемуся во второй тур реформисту Масуду Пезешкиану, но считает его опасным для Ирана кандидатом.

"Призываю сторонников наших революционных сил помочь избежать возвращения к власти течения, которое стало причиной наших сегодняшних экономических и политических проблем", - заявил он. "Поэтому прошу всех проголосовать за кандидата революционного фронта, господина Джалили", - добавил Галибаф.

"Тасним" отмечает, что Галибаф, считающийся в Иране политическим тяжеловесом, в четвертый раз за последние 19 лет выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах и ни разу не добился избрания.

Четвертый участник первого тура, Мостафа Пурмохаммади, призвал своих сторонников проголосовать во втором туре, но не стал советовать, за кого отдать голос.

Второй тур состоится 5 июля. В первом туре больше всего голосов набрал Пезешкиан (42,45%). На втором месте - Джалили (38,61%). Галибаф получил 13,78%, а Пурмохаммади - только 0,84%.

Член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили впервые баллотировался на президентских выборах 2013 года. В 2021 году он также зарегистрировался, но затем снял кандидатуру и поддержал Ибрахима Раиси, который в итоге и выиграл те выборы. Джалили утверждает, что Иран не должен вести переговоры о возобновлении действия соглашения по иранской ядерной программе с США и странами Западной Европы.

Экс-депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан является единственным кандидатом-реформистом на этих выборах. Он выступает за возобновление ядерной сделки, заявляя, что Ирану необходимо наладить диалог со странами Запада, и выстраивание отношений Тегерана с Вашингтоном. В 2022 году Пезешкиан выступил с критикой иранских властей за отсутствие прозрачности в сообщениях об обстоятельствах гибели иранской курдки Махсы Амини, арестованной 13 сентября 2022 года по обвинению в игнорировании законов Ирана о ношении хиджаба. Она скончалась в больнице через три дня после избиения, которому подверглась во время содержания под стражей. Это привело к массовым протестам, которые прокатились по стране.

Внеочередные президентские выборы были объявлены в Иране после гибели в авиакатастрофе иранского президента Ибрахима Раиси.

Иран Тегеран Саид Джалили Масуд Пезешкиан Мохаммад Багер Галибаф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экспортеров ЕС обяжут препятствовать реэкспорту в Белоруссию подсанкционных товаров

ЕС вводит дополнительные меры по экспортному контролю в отношении Белоруссии

Совет ЕС запретил импорт из Белоруссии золота, алмазов и полезных ископаемых

Совет ЕС запретил импорт из Белоруссии золота, алмазов и полезных ископаемых

Пезешкиан и Джалили проходят во второй тур президентских выборов в Иране

Пезешкиан и Джалили проходят во второй тур президентских выборов в Иране

Что случилось этой ночью: суббота, 29 июня

ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

Трамп уверен, что Москва не будет врагом Вашингтона, если США возглавит "умный президент"

Трамп уверен, что Москва не будет врагом Вашингтона, если США возглавит "умный президент"

Кеннеди-младший усомнился, что Байден де-факто руководит США

Кеннеди-младший усомнился, что Байден де-факто руководит США

Что произошло за день: пятница, 28 июня

В предвыборном штабе Байдена заявили, что он не покинет президентскую гонку

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });