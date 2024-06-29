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Пезешкиан и Джалили проходят во второй тур президентских выборов в Иране

Пезешкиан и Джалили проходят во второй тур президентских выборов в Иране
Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Кандидат от реформистов Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили, по предварительным данным, выходят во второй тур президентских выборов в Иране, сообщает в субботу Press TV.

Пезешкиан по итогам обработки 24,7 млн бюллетеней получил около 10,4 млн голосов, а Джалили - примерно 9,4 млн. Остальные два кандидата, представляющие, как и Джалили, консерваторов, сильно отстают.

Сколько еще осталось обработать бюллетеней не указывается.

Член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили впервые баллотировался на президентских выборах 2013 года. В 2021 году он также зарегистрировался, но затем снял кандидатуру и поддержал Ибрахима Раиси, который в итоге и выиграл те выборы. Джалили утверждает, что Иран не должен вести переговоры о возобновлении действия соглашения по иранской ядерной программе с США и странами Западной Европы.

Экс-депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан является единственным кандидатом-реформистом на этих выборах. Он выступает за возобновление ядерной сделки, заявляя, что Ирану необходимо наладить диалог со странами Запада, и выстраивание отношений Тегерана с Вашингтоном. В 2022 году Пезешкиан выступил с критикой иранских властей за отсутствие прозрачности в сообщениях об обстоятельствах гибели иранской курдки Махсы Амини, арестованной 13 сентября 2022 года по обвинению в игнорировании законов Ирана о ношении хиджаба. Она скончалась в больнице через три дня после избиения, которому подверглась во время содержания под стражей. Это привело к массовым протестам, которые прокатились по стране.

Внеочередные президентские выборы были объявлены в Иране после гибели в авиакатастрофе иранского президента Ибрахима Раиси.

Иран Масуд Пезешкиан Саид Джалили
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