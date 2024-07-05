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На президентских выборах в Иране голосование продлили на два часа

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Ирана решила продлить на два часа работу избирательных участков на выборах президента в связи с большим наплывом избирателей, сообщает агентство Tasnim.

Ранее предполагалось, что участки закроются в 18:00 по местному времени (17:30 по Москве). Однако голосование продлили до 20:00.

На первом туре 28 июня участки работали до полуночи, напоминает Tasnim.

Во второй тур прошли экс-депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан, набравший 42,45% голосов в первом туре, и член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили, получивший 38,61% голосов.

Кандидаты представляют два основных иранских политических течения. Джалили защищает интересы консерваторов, а Пезешкиан - представитель иранских реформистов.

Иран парламент Масуд Пезешкиан Саид Джалили
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