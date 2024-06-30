Байден не отказывается от участия в выборах президента США после провальных дебатов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что продолжит участие в президентской гонке, несмотря на провальные дебаты с экс-президентом Дональдом Трампом, претендующим на выдвижение на пост главы государства от Республиканской партии, сообщает Bloomberg.

Байден выступил на эксклюзивном мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в Хэмптоне и сказал: "Я понимаю беспокойство по поводу дебатов. Я понимаю. У меня был не самый удачный вечер". Он добавил, что не стал бы баллотироваться, "если бы не верил, что сможет победить".

Агентство пишет, что супруга президента Джилл, выступая в пятницу на благотворительном вечере в Гринвич-Виллидж, рассказала о поддержке, которую она оказала своему мужу после дебатов.

"Мы не собираемся позволять 90 минутам определять четыре года, которые ты был президентом", - сказала она.

"Знаешь, Джилл, я не знаю, что произошло. Я чувствовал себя не очень хорошо", - передает Bloomberg слова Байдена.

Как сообщалось, накануне редакционный совет газеты The New York Times высказался за отказ Байдена продолжать борьбу за президентский пост на ноябрьских выборах.

"Самый очевидный путь для демократов (...) - это честно сказать американской общественности и признать, что мистер Байден не может продолжать свою предвыборную гонку, и начать процесс выбора кого-то более способного занять его место, чтобы победить мистера Трампа в ноябре", - говорилось в публикации.

В ней отмечалось, что во время дебатов "президент предстал как тень великого государственного служащего". Поэтому "величайшая государственная услуга, которую мистер Байден может сейчас оказать, это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться на переизбрание".

The Washington Post написала: "В четверг вечером после того как Байден выступил на первых дебатах с извилистыми, иногда бессвязными и почти повсеместно подвергавшимися критике выступлениями, партия резко выдернула голову из песка. В наиболее резкой форме это привело к призывам к отставке Байдена, в том числе со стороны тех, кто ему верен".

Как сообщил журналистский пул Белого дома, Байден продолжает допускать серьезные оговорки, путая страны и факты.

В Хэмптоне он перепутал место кладбища солдатам, павшим в мировых войнах, завив, что оно находится в Италии, а не во Франции. Там же он сказал, что его сын Бо, скончавшийся от рака, также был одним из павших солдат, но он погиб, не в Италии, а в Ираке.

Согласно установленным правилам, в США как у демократов, так и у республиканцев, в случае, если уже после проведения праймериз или даже во время съезда партии кандидат, набиравший больше всего голосов, по какой-то причине выбывает из гонки, избранным делегатам придется самостоятельно выбрать кандидата от партии на пост президента.

В случае, если избранный на партийном съезде кандидат будет вынужден покинуть гонку за пост президента, согласно правилам Демократической партии, она может выбрать нового кандидата после того, как ее лидер проконсультируется с губернаторами-демократами и лидерами в Конгрессе.