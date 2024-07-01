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В Южной Корее предполагают, что запуск одной из ракет КНДР закончился неудачей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Одна из запущенных ракет КНДР могла выйти из строя и упасть на территории страны, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Ракета, возможно, вышла из строя в начале полета и ее обломки могли упасть в Северной Корее, заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи Ли Сон Чжун в ходе брифинга.

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"Трудно определить точную точку попадания ракеты, но есть вероятность, что она полетела в сторону Пхеньяна", - добавил он.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи осудил последний запуск ракет как "провокационный акт", который серьезно угрожает миру и стабильности на Корейском полуострове, и пообещал сохранять абсолютную готовность к подобным провокациям.

Ранее сообщалось, что КНДР в понедельник утром произвела запуск ракеты малой дальности и баллистической ракеты неопознанного вида.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) сообщил, что одна баллистическая ракета малой дальности была запущена из района Чанген в провинции Южный Хванхэ около 5:05 понедельника (23:05 по Москве) в северо-восточном направлении. Еще одна неопознанная баллистическая ракета была запущена около 5:15 (23:15 по Москве).

Отмечается, что ракета малой дальности пролетела около 600 км. Вторая баллистическая ракета пролетела около 120 км.

КНДР Пхеньян Южная Корея
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