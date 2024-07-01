КНДР запустила еще две баллистические ракеты

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - КНДР в понедельник утром произвела запуск ракеты малой дальности и баллистической ракеты неопознанного вида, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) сообщил, что одна баллистическая ракета малой дальности была запущена из района Чанген в провинции Южный Хванхэ около 05:05 понедельника (23:05 по Москве) в северо-восточном направлении. Еще одна неопознанная баллистическая ракета была запущена около 05:15 (23:15 по Москве).

"(...) Наши военные поддерживают состояние полной готовности, одновременно делясь данными о северокорейских баллистических ракетах с властями США и Японии", - заявили в JCS.

Ранее сообщалось, что северокорейские военные запустили баллистическую ракету в восточном направлении.

Утром в среду КНДР также осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. По данным "Ренхап", он прошел неудачно.

В воскресенье министерство иностранных дел Северной Кореи осудило военные учения Южной Кореи, Японии и США - "Щит свободы", заявив, что страна предпримет "наступательные и подавляющие" контрмеры.