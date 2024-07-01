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Что случилось этой ночью: понедельник, 1 июля

Первые оценки итогов парламентских выборов во Франции, председательство Венгрии в Совете ЕС, запуск двух ракет КНДР

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Венгрия начала свое председательство в Совете ЕС сроком на полгода, сменив Бельгию. Своими главными задачами на этот период она считает повышение конкурентоспособности Европы, укрепление европейской оборонной политики, пресечение нелегальной миграции, решение демографических проблем и др.

- Российские ПВО уничтожили 18 беспилотников над территорией Брянской области. Семь из них сбили над территорией Трубчевского района, шесть - над Выгоничским районом, три перехвачены на подлете к Брянску, два нейтрализованы над Карачевским районом.

- В первом туре парламентских выборов во Франции, согласно предварительным оценкам, победило "Национальное объединение" с 33% голосов. За крайне правыми следует блок левых сил "Новый народный фронт" - 28,5%. Пропрезидентская коалиция "Вместе" на третьем месте с 22%.

- КНДР произвела запуск ракеты малой дальности и баллистической ракеты неопознанного вида. Военные Южной Кореи полагают, что одна из них могла выйти из строя и упасть на территории страны.

- Пекарню в Волжском Волгоградской области временно закрыли после отравления пяти человек купленными салатами. Специалистами отобраны пробы пищевой продукции, сырья, водопроводной воды для исследования. Проводится обследование персонала.

- Футболисты сборной Англии со счетом 2:1 взяли верх над Словакией в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Испания со счетом 4:1 обыграла Грузию.

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