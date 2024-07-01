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Аэропорт Антальи задерживает рейсы из-за забастовки диспетчеров

Аэропорт Антальи задерживает рейсы из-за забастовки диспетчеров
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Международные рейсы вылетают с задержками из аэропорта Антальи из-за забастовки сотрудников воздушной гавани, в России пассажиры рейса Turkish Airlines TK 3995 уже более суток ожидают вылета, сообщает Alanya Postasi и отмечает риски кризиса в туристической отрасли провинции из-за этой акции протеста.

Диспетчеры требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Они замедлили работу, что вызвало задержки и отмену рейсов, недовольство туристов и значительные финансовые потери, пишет издание.

Уменьшение пропускной способности аэропорта увеличивает затраты на авиационное топливо и углеродный след. По мнению экспертов, требования авиадиспетчеров законны, и необходимо найти способ удовлетворить эти требования. В Минтрансе уже работают над этой проблемой.

Среди международных рейсов, которых коснулись отмены и задержки, - рейсы в Россию. Так, российские туристы более суток ожидают вылета в Анталью из московского аэропорта "Внуково".

Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс Turkish Airlines TK 3995 должен был вылететь из Москвы в Анталью 30 июня в 13:40. Сейчас ожидаемое время вылета - 19:00 1 июля.

Таким образом, задержка рейса составит почти 30 часов. Обратный рейс TK 3994 также опоздал более чем на сутки и приземлился в Москве утром 1 июля.

Turkish Airlines Внуково Минтранс Анталья Турция
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