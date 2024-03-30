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Полетная программа Southwind Airlines из Калининграда в Анталью отменена

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Полетная программа авиакомпании Southwind между Антальей и Калининградом отменена из-за запрета на пролет через страны Европы, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В связи с запретом на пролет над ЕС для авиакомпании Southwind, отменена по‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​летная программа в Анталью из Калининграда", - говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации со ссылкой на туроператора PEGAS Touristik, туристам, которые купили туры, сформированные на этих чартерах, предложат полный возврат или перелет через Москву/Санкт-Петербург.

Накануне издание Turizm Guncel сообщало, что ЕС ввел запрет на полеты через Европу для турецкой авиакомпании Southwind Airlines.

АТОР Калининград Анталья Southwind Airlines
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