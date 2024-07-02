Премьер Венгрии прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на представителя премьера Берталана Хаваши.

Отмечается, что самой важной темой встречи будут перспективы урегулирования украинского конфликта. Также лидеры обсудят вопросы, связанные с украино-венгерскими отношениями.

Это первый визит Орбана в Киев с начала украинского кризиса, уточняется в сообщениях.

1 июля председательство в Совете ЕС перешло к Венгрии. Приближение венгерского председательства сопровождалось в ряде стран Евросоюза и европейских институтах острыми комментариями и критикой официального Будапешта за его особую позицию в отношении событий на Украине, военной помощи Киеву и санкций против РФ. Наиболее радикальные депутаты Европарламента даже призывали к таким выходящим за пределы легитимности мерам, как лишение Венгрии председательства в Совете ЕС.