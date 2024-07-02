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В Кремле заявили, что ничего не ожидают от визита премьера Венгрии в Киев

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Будапешт не контактировал с Москвой перед визитом премьера Венгрии Виктора Орбана в Киев, в Кремле ничего не ожидают от этой поездки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.

"Нет, не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли контакты со стороны венгерской администрации с администрацией президента РФ перед поездкой Орбана в Киев.

По его словам, в Кремле ничего не ожидают от этого визита.

"Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в ЕС, разумеется, должна выполнять свои функции. Поэтому в данном случае, я думаю, здесь будут превалировать обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что Орбан "хорошо известен как политик, который весьма жестко умеет отстаивать интересы своей страны".

Ранее западные СМИ со ссылкой на представителя премьера Венгрии Берталана Хаваши сообщили, что Орбан прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В сообщении отмечалось, что самой важной темой переговоров будут перспективы урегулирования украинского конфликта. Также лидеры обсудят вопросы, связанные с украино-венгерскими отношениями.

Это первый визит Орбана в Киев с начала украинского кризиса, уточняется в сообщениях.

1 июля председательство в Совете ЕС перешло к Венгрии. Приближение венгерского председательства сопровождалось в ряде стран Евросоюза и европейских институтах острыми комментариями и критикой официального Будапешта за его особую позицию в отношении событий на Украине, военной помощи Киеву и санкций против РФ. Наиболее радикальные депутаты Европарламента даже призывали к таким выходящим за пределы легитимности мерам, как лишение Венгрии председательства в Совете ЕС.

Дмитрий Песков ЕС Венгрия Виктор Орбан Украина Киев
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