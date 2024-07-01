Председательство в Совете ЕС переходит к Венгрии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Полномочия Венгрии в качестве сменного председателя Совета ЕС на предстоящие полгода начинаются в понедельник.

"Венгрия будет работать как честный посредник в духе искреннего сотрудничества между государствами-членами и европейскими институтами во имя мира, безопасности и процветания действительно сильной Европы", - заявило венгерское председательство совета, представляя на интернет-сайте приоритеты на предстоящие шесть месяцев.

Перечисляя в своей программе приоритеты, Венгрия вынесла на первое место повышение конкурентоспособности Европы, "интегрируя эту цель во все разделы политики" Совета ЕС.

Далее следует укрепление европейской оборонной политики. "Продолжающиеся и возникающие конфликты на континенте и во всем мире ясно демонстрируют, что Европе необходимо значительно улучшить свой оборонный потенциал, реагирование на международные кризисы и военные возможности. Помимо союзов и сотрудничества в области оборонной политики, Европейский союз должен играть более важную роль в обеспечении собственной безопасности путем укрепления своей устойчивости и способности действовать", - подчеркивается в венгерской программе.

В числе приоритетов также "последовательная и основанная на достижениях политика расширения" ЕС, пресечение нелегальной миграции; формирование будущего политики сплочения путем сокращения региональных различий и укрепления экономической, социальной и территориальной сплоченности; совместная сельскохозяйственная политика, ориентированная на фермеров; решение демографических проблем.

Приближение венгерского председательства в Совете ЕС сопровождалось в ряде стран Евросоюза и европейских институтах острыми комментариями и критикой официального Будапешта за его особую позицию в отношении событий на Украине, военной помощи Киеву и санкций против РФ. Наиболее радикальные депутаты Европарламента даже призывали к таким выходящим за пределы легитимности мерам, как лишение Венгрии председательства в Совете ЕС.

В свою очередь руководители Венгрии резко высказывались об институтах Евросоюза и его лидерах, обвиняя их в чрезмерном бюрократизме и неуважении национальных интересов, что, по заявлениям венгерской стороны, ослабляло устои ЕС. Не случайно своим лозунгом венгерское председательство выбрало "Сделаем Европу снова великой!".

Комментируя "альтернативное политическое видение Европейского союза" из Будапешта, телеканал только что сдавшей свои председательские полномочия Бельгии RTBF прогнозирует, что "после председательства Венгрии атмосфера на местах рискует сильно измениться".

RTBF полагает, что венгерское председательство будет "контрастировать с председательством Бельгии", строившим работу Совета ЕС на поисках компромиссов между государствами-членами и институтами ЕС. "Следующие шесть месяцев, несомненно, будут немного сложнее. Как кубик Рубика", - предполагает бельгийский телеканал, обративший внимание на то, что эту знаменитую венгерскую головоломку из 27 маленьких кубиков, сцепленных друг с другом, Будапешт избрал логотипом своего председательства.

Председательство в Совете Европейского союза переходит по очереди от одного к другому из 27 государств-членов каждые шесть месяцев. Страна, председательствующая в совете, возглавляет его текущую работу и представляет все государства-члены на переговорах с другими институтами Евросоюза.