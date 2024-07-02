В Швейцарии число пропавших без вести из-за ливней и оползней выросло до шести

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Швейцарии в кантонах Вале и Тичино число пропавших без вести после ливней, наводнений и оползней выросло до шести, сообщает Le Matin. Удар непогоды по региону пришелся на субботу 29 июня. Ранее сообщалось о четырех погибших и двоих пропавших без вести.

Полиция Тичино сообщила, что в кантоне ищут двух мужчин и двух женщин. Ранее в кантоне разыскивали одного человека.

В Тичино три человека погибли в результате схода оползня. В Вале пожилой приезжий из Германии не смог выбраться из подвального помещения в затапливаемом отеле и утонул.

Сходы оползней и повышение уровня в реках вызвали в регионе серьезные разрушения. На реке Маджиа сорвало и унесло мост, Рона местами вышла из берегов. Часть потребителей к вечеру понедельника оставалась без воды и электричества.

Навигацию по озеру Лугано (кантон Тичино) запретили из-за скопившегося на поверхности воды мусора, который препятствует движению судов.

Глава отдела безопасности в Вале Фредерик Фавр заявил, что инфраструктура кантона была не совсем подготовлена к таким природным катаклизмам и предстоит немало работы во избежание подобных экстренных ситуаций в будущем.