Поиск

В Швейцарии число пропавших без вести из-за ливней и оползней выросло до шести

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Швейцарии в кантонах Вале и Тичино число пропавших без вести после ливней, наводнений и оползней выросло до шести, сообщает Le Matin. Удар непогоды по региону пришелся на субботу 29 июня. Ранее сообщалось о четырех погибших и двоих пропавших без вести.

Полиция Тичино сообщила, что в кантоне ищут двух мужчин и двух женщин. Ранее в кантоне разыскивали одного человека.

В Тичино три человека погибли в результате схода оползня. В Вале пожилой приезжий из Германии не смог выбраться из подвального помещения в затапливаемом отеле и утонул.

Сходы оползней и повышение уровня в реках вызвали в регионе серьезные разрушения. На реке Маджиа сорвало и унесло мост, Рона местами вышла из берегов. Часть потребителей к вечеру понедельника оставалась без воды и электричества.

Навигацию по озеру Лугано (кантон Тичино) запретили из-за скопившегося на поверхности воды мусора, который препятствует движению судов.

Глава отдела безопасности в Вале Фредерик Фавр заявил, что инфраструктура кантона была не совсем подготовлена к таким природным катаклизмам и предстоит немало работы во избежание подобных экстренных ситуаций в будущем.

Лугано Швейцария Тичино Вале
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минск обсудит с Москвой новые кредиты на импортозамещение в Белоруссии

Brent подорожала до $86,8 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 2 июля

Байден осудил решение Верховного суда США по иммунитету экс-президента Трампа

Байден осудил решение Верховного суда США по иммунитету экс-президента Трампа

РФ внесла в стоп-лист еще 99 граждан Канады в ответ на санкции

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Nasdaq уведомила Qiwi о делистинге ее акций

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });