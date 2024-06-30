Пять человек погибли во Франции и Швейцарии из-за ливней и шторма

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сильнейшие ливни со штормовым ветром обрушились на Францию, Швейцарию и Италию. Как сообщает The Guardian со ссылкой на местные власти, погибли пять человек.

В частности три пожилых человека погибли на северо-востоке Франции, когда дерево упало на их автомобиль. Еще один пассажир машины получил тяжелые травмы, сообщается, что он в критическом состоянии.

На юго-востоке Швейцарии два человека погибли, еще один числится пропавшим без вести после схода оползня.

Кроме того, в швейцарской Печче экстренные службы эвакуировали около 300 человек, приехавших на футбольный турнир.

Из-за непогоды в некоторых кантонах Швейцарии наблюдаются перебои с электричеством и питьевой водой. Полиция и другие экстренные службы не могут добраться в ряд районов.

Сильнейшие ливни наблюдались на юго-востоке Швейцарии и в прошлые выходные, в результате чего погиб один человек.