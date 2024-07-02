Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь для проведения мирных переговоров

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров.

"Мир - это важный вопрос... Я сказал Зеленскому, что его инициативы требуют много времени. И именно через правила международной дипломатии они очень усложнены. Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - заявил Орбан на пресс-конференции с Зеленским в Киеве, куда прибыл как руководитель председательствующей в ЕС страны.

Как сообщают украинские СМИ, он заявил также о намерении подписать с Украиной двустороннее соглашение о сотрудничестве.

"Мы желаем наладить отношения между нашими странами. Мы желаем подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые действуют у нас с другими нашими странами-соседями", - заявил Орбан.

По его словам, "мы стараемся закрыть все предыдущие споры (между нашими странами) и сконцентрировать внимание на будущем".

Ранее Венгрия неоднократно критиковала Киев за политику в отношении национальных меньшинств, в частности, венгерского.

Орбан также заявил, что Венгрия будет принимать участие в модернизации украинской экономики в соответствии с имеющимися возможностями.