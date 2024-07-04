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В Евросовете напомнили, что Венгрия не имеет права на контакты с Москвой от имени ЕС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - У председательствующей в Совете ЕС Венгрии нет мандата на ведение диалога с Россией от лица Евросоюза, заявил в четверг уходящий с должности главы Евросовета Шарль Мишель.

"У председательства в ЕС нет мандата взаимодействовать с Россией от лица ЕС", - написал Мишель в соцсети X.

Комментарий Мишеля последовал на фоне сообщений в СМИ о возможном визите премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию. Так, ранее в четверг портал Euractiv со ссылкой на источники сообщил, что Орбан после визита в Киев может отправиться в Москву для переговоров.

"Через несколько дней после визита в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он может совершить еще одну поездку, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве", - информирует портал.

При этом венгерские чиновники не подтвердили эту информацию.

Ранее на этой неделе Орбан попросил президента Украины Владимира Зеленского обдумать возможность установления режима прекращения огня ради начала переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Орбан 2 июля прибыл в Киев для переговоров с украинским президентом, этот визит для него стал первым с начала украинского кризиса.

1 июля председательство в Совете ЕС перешло к Венгрии. Приближение венгерского председательства сопровождалось в ряде стран Евросоюза и европейских институтах острыми комментариями и критикой официального Будапешта за его особую позицию в отношении событий на Украине, военной помощи Киеву и санкций против РФ. Наиболее радикальные депутаты Европарламента даже призывали к таким выходящим за пределы легитимности мерам, как лишение Венгрии председательства в Совете ЕС.

Венгрия Европарламент Евросовет Евросоюз Шарль Мишель Виктор Орбан
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