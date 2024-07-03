Число погибших из-за движущегося к Ямайке урагана "Берил" выросло до семи

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - На Карибских островах и в Венесуэле число жертв урагана "Берил" увеличилось до семи, пишет Independent со ссылкой на предварительные данные местных правительств.

На севере Венесуэлы погибли три человека, еще четверо пропали без вести, заявил президент Николас Мадуро. Кроме того, стихия повредила около 8000 домов, из которых 400 были разрушены до основания.

Еще три человека погибли в Гренаде и один в Сент-Винсенте и Гренадинах. Премьер-министр Гренады Дикон Митчел в ходе поездки на острова Карриаку и Малый Мартиник назвал объем разрушений "невообразимым" и сказал, что все придется отстраивать с нуля.

"Берил", накануне достигший пятой, а теперь ослабевший до четвертой категории, движется к Ямайке и должен достичь ее позднее 3 июля. Штормовое предупреждение объявлено на Ямайке, а также на Каймановых островах. Гаити тоже находится под угрозой стихийного бедствия - ураган ожидается на острове в ближайшие часы.

По прогнозам Национальной метеорологической службы США, к выходным "Берил" может достичь Техаса, однако к тому времени, вероятно, растеряет часть мощности. По шкале Саффира - Симпсона, в радиусе действия урагана четвёртой категории скорость порывов ветра достигает 209-251 км/ч.