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Ослабевший до шторма "Берил" приблизился к Мексике

Число жертв этого урагана выросло до десяти

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Шторм "Берил" движется в Карибском море в сторону Мексики и позже в пятницу достигнет суши на полуострове Юкатан, сообщают мексиканские СМИ. Как сообщает АР, ураган ранее ослабел с пяти баллов по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона до двух, но сейчас усилился до трех баллов, его скорость выросла до 178-208 километров в час.

Власти Мексики призвали население эвакуироваться из наиболее опасных районов в преддверии стихийного бедствия.

Национальный центр США по отслеживанию ураганов (National Hurricane Center, NRC) подтвердил, что ураган "близок к тому, чтобы достигнуть суши на полуострове Юкатан. Ожидаются опасные порывы ветра и мощные волны".

Число погибших из-за урагана на Карибах, на Ямайке и в Венесуэле выросло до десяти, сообщают западные СМИ. Так, три человека погибли в Гренаде, трое - в Венесуэле, трое в Сент-Винсенте и Гренадинах и один - на Ямайке. Ранее поступали сообщения о семи погибших.

По прогнозам Национальной метеорологической службы США, к выходным "Берил" может достичь Техаса, однако к тому времени, вероятно, растеряет часть мощности.

США Мексика Юкатан Венесуэла Гренада Карибское море Берил
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