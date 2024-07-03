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В больницах Антальи остаются семь пострадавших в ДТП россиян

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В больницах турецкой Антальи остаются семь российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом, один получил тяжелые травмы, сообщает Генконсульство России в провинции Анталья.

Отмечается, что остальные туристы размещены в гостинице и планируют вернуться в ближайшее время в Россию.

В среду, 3 июля, около 5 утра в районе курортного поселка Манавгат на трассе Аланья - Анталья автобус, перевозивший в аэропорт 18 российских и семь белорусских туристов, столкнулся с бетонным ограждением.

Водитель автобуса скончался от полученных травм.

Анталья Турция
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