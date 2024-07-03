Автобус с российскими туристами попал в аварию в Анталье

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в аварию в районе курорта Манавгат в турецкой провинции Анталья, многие из них пострадали, сообщает агентство IHA.

Как уточняет издание, туристы завершили отдых в отелях курорта Аланья и ехали в аэропорт.

"В результате ДТП, произошедшего рано утром в среду, автобус врезался в бетонный столб на въезде на развязку моста, от удара его отбросило на проселочную дорогу. Он был сильно разрушен из-за столкновения. Пострадали многие туристы и водитель", - говорится в сообщении.

На место аварии приехало множество машин скорой помощи, пострадавшие доставлены в ближайшие больницы после оказания первой помощи на месте происшествия. Полиция начала расследование причин аварии.