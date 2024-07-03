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В ДТП в Анталье пострадали 16 российских туристов, водитель микроавтобуса погиб

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В произошедшем утром в среду ДТП в Анталье пострадали 16 туристов из России и четверо из Белоруссии, водитель микроавтобуса погиб, сообщают турецкие СМИ.

Всего в микроавтобусе находились 20 туристов из России и Белоруссии, они ехали в аэропорт из отелей Аланьи. На въезде на мост в районе курорта Манавгат автобус попал в аварию. На место происшествия прибыли многочисленные пожарные, полицейские и медицинские бригады.

"16 граждан России и 4 граждан Белоруссии, в том числе дети, пострадавшие в результате ДТП, были доставлены в ближайшие больницы после оказания первой помощи на месте", - пишут издания.

Как отмечается, часть туристов отказывались ехать в больницы после оказания первой помощи.

Водитель автобуса в результате аварии был заблокирован на своем месте, его вытащили пожарные. Несмотря на усилия врачей, он умер в больнице.

Анталья Турция Белоруссия
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