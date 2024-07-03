Болгарский парламент не смог утвердить Желязкова премьер-министром

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Национального собрания Болгарии проголосовали против кандидатуры Росена Желязкова на пост премьер-министра, сообщает Болгарское национальное телевидение.

Против него было 138 голосов, за - 98. Еще два человека воздержались.

Желязков представляет партию "Граждане за европейское развитие Болгарии", которая вышла на первое место на недавних парламентских выборах.

Президент Болгарии Румен Радев, комментируя ситуацию, призвал парламентариев к адекватности.

"Мы сегодня увидели, что на дебатах в парламенте почему-то доминировали личные нападки. Больше концентрировались на прошлом, чем на настоящем и будущем", - отметил он.

Радев добавил, что теперь передаст мандат на формирование правительства "Движению за права и свободы", второй политической силе в новом составе парламента. При этом он воздержался от ответа на вопрос о дате, когда это может произойти.

Кризис власти в Болгарии продолжается с 2021 года. За это время в стране сменилось шесть кабинетов.