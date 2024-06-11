В Болгарии после выборов потребуются коалиционные переговоры

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Центральной избирательной комиссии Болгарии подсчитали 100% бюллетеней на выборах в Национальное собрание страны. Ни одной из политических сил не удалось набрать большинства, необходимого для формирования правительства, поэтому страну снова ждут коалиционные переговоры, сообщает Болгарское национальное радио.

На первое место с 24,7% вышел блок партий "Граждане за демократическое развитие Болгарии" и "Социал-демократический союз" (ГЕРБ-СДС), на второе с 17,07% - "Движение за права и свободы", третье - блок партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП-ДБ).

До конца дня районные избирательные комиссии должны передать в ЦИК протоколы голосования для повторной проверки. Ожидается, что окончательные результаты парламентских выборов ЦИК огласит 13 июня.

В Болгарии 9 июня одновременно прошли выборы депутатов Национального собрания страны и депутатов Европарламента. Президент Радев назначил парламентские выборы в апреле, когда так называемому ротационному кабинету министров после трех попыток не удалось совершить запланированную ротацию - лидеру блока ПП-ДБ Николаю Денкову, который был премьером, не удалось договориться о беспроблемном переходе власти к представительнице партии ГЕРБ Марией Габриэль, которая выступала в коалиции с болгарскими социал-демократами из СДС.

Правительственный кризис в Болгарии продолжается с 2021 года. За это время в стране сменилось пять кабинетов.