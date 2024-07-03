Белый дом объявил об очередном транше Киеву, в который войдут ракеты для систем ПВО

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - США предоставят Украине пакет военной помощи на более $2,3 млрд, в который, в частности, войдут ракеты для систем ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды, заявила в среду представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Администрация Байдена объявляет о новом значительном пакете помощи Украине", - заявила Жан-Пьер на брифинге.

"Он включает в себя ракеты для систем ПВО Украины, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды и другой крайне необходимый потенциал", - пояснила Жан-Пьер.

Пакет помощи также включает финансирование, "которое Минобороны будет использовать для закупки ракет для ЗРК Patriot и NASAMS".

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что это седьмой пакет помощи Украине в области безопасности, предоставленный с апреля.

В пресс-релизе Минобороны США, опубликованном в среду, уточняется, что из запасов США выделят оборудование на $150 млн. На эту сумму Киеву предоставят, в частности, ракеты для ЗРК HAWK, боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, 81-миллиметровые минометные снаряды, ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, противотанковые гранатометы AT-4, а также патроны для стрелкового оружия и гранаты.

Остальные $2,2 млрд США выделят Пентагону на закупку ракет для ЗРК Patriot и NASAMS. Как сообщалось ранее, США решили направлять зенитные ракеты в первую очередь Украине до того, как выполнять аналогичные заказы других стран.

"Администрация США приняла сложное, но необходимое решение изменить приоритеты с запланированными в ближайшей перспективе военными поставками за рубеж и направить их Украине, в особенности ракеты для ЗРК Patriot и NASAMS", - заявил советник Белого дома Джон Кирби.

Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США планируют в ближайшее время предоставить Киеву дополнительный пакет военной помощи на более $2,3 млрд, который позволит предоставить Киеву больше ракет для ЗРК Patriot и Nasams. Он подчеркнул, что этот транш помощи предоставят в ускоренном порядке.