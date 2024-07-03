Поиск

Белый дом объявил об очередном транше Киеву, в который войдут ракеты для систем ПВО

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - США предоставят Украине пакет военной помощи на более $2,3 млрд, в который, в частности, войдут ракеты для систем ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды, заявила в среду представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Администрация Байдена объявляет о новом значительном пакете помощи Украине", - заявила Жан-Пьер на брифинге.

В миреБайден распорядился предоставить Киеву военную помощь на $150 млнБайден распорядился предоставить Киеву военную помощь на $150 млнЧитать подробнее

"Он включает в себя ракеты для систем ПВО Украины, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды и другой крайне необходимый потенциал", - пояснила Жан-Пьер.

Пакет помощи также включает финансирование, "которое Минобороны будет использовать для закупки ракет для ЗРК Patriot и NASAMS".

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что это седьмой пакет помощи Украине в области безопасности, предоставленный с апреля.

В пресс-релизе Минобороны США, опубликованном в среду, уточняется, что из запасов США выделят оборудование на $150 млн. На эту сумму Киеву предоставят, в частности, ракеты для ЗРК HAWK, боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, 81-миллиметровые минометные снаряды, ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, противотанковые гранатометы AT-4, а также патроны для стрелкового оружия и гранаты.

Остальные $2,2 млрд США выделят Пентагону на закупку ракет для ЗРК Patriot и NASAMS. Как сообщалось ранее, США решили направлять зенитные ракеты в первую очередь Украине до того, как выполнять аналогичные заказы других стран.

"Администрация США приняла сложное, но необходимое решение изменить приоритеты с запланированными в ближайшей перспективе военными поставками за рубеж и направить их Украине, в особенности ракеты для ЗРК Patriot и NASAMS", - заявил советник Белого дома Джон Кирби.

Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США планируют в ближайшее время предоставить Киеву дополнительный пакет военной помощи на более $2,3 млрд, который позволит предоставить Киеву больше ракет для ЗРК Patriot и Nasams. Он подчеркнул, что этот транш помощи предоставят в ускоренном порядке.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
HIMARS Patriot Ллойд Остин Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден не намерен покидать президентскую гонку

Байден не намерен покидать президентскую гонку

Кремль исключает посредничество Эрдогана на переговорах по Украине

Байден распорядился предоставить Киеву военную помощь на $150 млн

Байден распорядился предоставить Киеву военную помощь на $150 млн

Что произошло за день: среда, 3 июля

Финляндия меняет позицию по присутствию иностранных войск на своей территории

В больницах Антальи остаются семь пострадавших в ДТП россиян

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль район города Часов Яр

В ДТП в Анталье пострадали 16 российских туристов, водитель микроавтобуса погиб

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });