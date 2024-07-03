Поиск

Байден распорядился предоставить Киеву военную помощь на $150 млн

Байден распорядился предоставить Киеву военную помощь на $150 млн
Президент США Джо Байден
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить еще $150 млн на помощь Украине в области безопасности, сообщает Белый дом.

Средства выделяются на оборонные товары и услуги Минобороны, а также на военную подготовку.

Кроме того, Байден попросил определить, "важно ли для интересов США в области безопасности выделение Украине до $12 млн помощи без учета каких-либо положений в законодательстве".

Накануне шеф Пентагона заявил, что США планируют в ближайшее время предоставить Киеву дополнительный пакет военной помощи на более $2,3 млрд, в который, в частности, войдут ракеты для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Он подчеркнул, что этот транш помощи предоставят в ускоренном порядке.

Белый дом Джо Байден США Энтони Блинкен Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден не намерен покидать президентскую гонку

Кремль исключает посредничество Эрдогана на переговорах по Украине

Что произошло за день: среда, 3 июля

Финляндия меняет позицию по присутствию иностранных войск на своей территории

В больницах Антальи остаются семь пострадавших в ДТП россиян

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль район города Часов Яр

В ДТП в Анталье пострадали 16 российских туристов, водитель микроавтобуса погиб

Что случилось этой ночью: среда, 3 июля

Корпус морской пехоты США модернизируют для противодействия Китаю

Корпус морской пехоты США модернизируют для противодействия Китаю
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });