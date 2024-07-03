Байден распорядился предоставить Киеву военную помощь на $150 млн

Президент США Джо Байден Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить еще $150 млн на помощь Украине в области безопасности, сообщает Белый дом.

Средства выделяются на оборонные товары и услуги Минобороны, а также на военную подготовку.

Кроме того, Байден попросил определить, "важно ли для интересов США в области безопасности выделение Украине до $12 млн помощи без учета каких-либо положений в законодательстве".

Накануне шеф Пентагона заявил, что США планируют в ближайшее время предоставить Киеву дополнительный пакет военной помощи на более $2,3 млрд, в который, в частности, войдут ракеты для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Он подчеркнул, что этот транш помощи предоставят в ускоренном порядке.