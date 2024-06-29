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Минобороны РФ сообщило об ударе "Искандером" по эшелону с техникой ВСУ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли ракетный удар оперативно-тактическим комплексом "Искандер-М" по месту разгрузки в Запорожской области украинского железнодорожного эшелона с военной техникой.

"Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ в районе населенного пункта Украинка в Запорожской области", - сообщило Минобороны РФ в субботу и опубликовало кадры удара

"В результате удара уничтожены: личный ВСУ, бронетранспортеры М113 производства США, топливозаправщики, ЗРК "Бук-М1", БМП-2 и другой грузовой автомобильный транспорт", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По словам российских военных, контроль результатов поражения осуществлялся дроном.

28 июня Минобороны РФ сообщало об ударе ракетой комплекса "Искандер-М" по украинскому комплексу ПВО С-300ПС под Одессой.

Также 28 июня Минобороны РФ сообщило об уничтожении "Искандером" реактивной системы залпового огня MLRS армии Украины в районе населенного пункта Шевченково.

По официальным данным, комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.

Минобороны РФ Искандер-М Запорожская область
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