Трамп допустил, что Байден выйдет из гонки и кандидатом демпартии станет Камала Харрис

Джо Байден и Камала Харрис Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден может прекратить борьбу за президентское кресло.

"Он наверное выходит из гонки, а это означает, что против нас будет Камала (Харрис)", - сказал Трамп на видеозаписи, распространенной американскими СМИ.

На этой записи Трамп сидит в гольфкаре в белом поло и белой кепке и общается, по всей видимости, с другими игроками в гольф.

Говоря о вице-президенте США Харрис как потенциальном кандидате от демократов, Трамп сказал: "Я думаю, она выступит получше. Но она жалкая".

В беседе Трамп также указал, что Байдену в случае переизбрания было бы очень сложно "иметь дело с председателем КНР, который очень жесткий человек".

Позже экс-президент США повторил, что "они только что объявили, что Байден, возможно, выходит из гонки".

Накануне в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не рассматривает возможность ухода с президентской предвыборной гонки. "Я видела эти сообщения. Мы обратились к президенту, и он прямо ответил: "Нет, это абсолютная ложь" - это непосредственно его слова", - сказала на брифинге в среду представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден якобы рассматривает возможность выхода из президентской предвыборной гонки, если в ближайшее время ему не удастся убедить общественность в том, что он готов продолжать работать после неудачи на первых дебатах с Дональдом Трампом.