Байден намерен отказаться от мероприятий после 20:00

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден планирует отказаться от мероприятий после 20:00, чтобы больше отдыхать, сообщают американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, о планах отказаться от мероприятий после 20:00, чтобы больше спать, президент США сообщил губернаторам-демократам во время встречи в Белом доме в среду.

Как отметили собеседники телеканала CNN, заявление Байдена расстроило нескольких губернаторов, находившихся в зале.

Глава Белого дома также сообщил губернаторам, что прошел медицинское обследование после дебатов на прошлой неделе и находится в добром здравии.

Встреча 20 губернаторов с Байденом и вице-президентом Камалой Харрис была созвана экстренно на фоне растущих после провальных дебатов призывов к главе государства отказаться от участия в президентских выборах.