Чехия будет принимать россиян только с биометрическим паспортом

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Чехия больше не будет разрешать въезд россиянам, у которых небиометрический загранпаспорт, сообщил в четверг глава чешского МИД Ян Липавский.

"Безопасность является приоритетом для нашего правительства. (...) Любой желающий пребывать в нашей стране должен доказать, что он тот, за кого себя выдает. Для русских небиометрический паспорт более не будет достаточным", - написал он в соцсети X.

При этом Липавский напомнил о взрыве во Врбетице в 2014 году. По его словам, у причастных к нему были небиометрические паспорта.

Взрыв во Врбетицах произошел в 2014 году, тогда погибли два человека. В 2021 году власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, это были сотрудники разведки, работавшие под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к этому взрыву.