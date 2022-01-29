Чешская полиция узнала об уничтожении переданного президенту доклада о взрыве во Врбетице

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Полиции Чехии стало известно об уничтожении доклада о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице, переданного президенту страны Милошу Земану, сообщает в субботу Чешское радио со ссылкой на хорошо осведомленные источники.

О том, что доклад уничтожен, выяснилось, когда полиция запросила его в администрации президента для анализа ДНК и отпечатков пальцев, чтобы убедиться в том, что к нему не имели доступа неуполномоченные люди.

В администрации президента Чехии криминалистам сообщили, что уничтожение доклада произошло по ошибке, вероятно, в ноябре прошлого года.

"С 29 ноября по 1 декабря 2021 года были уничтожены секретные документы прошлых лет, более пятисот единиц", - сообщили в канцелярии президента, отметив, что все было осуществлено с соблюдением правовых норм.

Полиция никакой информации о расследовании не предоставляет.

Доклад о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице поступил президенту Чехии в начале апреля прошлого года.

Взрыв во Врбетице произошел в 2014 году, тогда погибли два человека. В прошлом году власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, это были сотрудники разведки, работавшие под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к этому взрыву.