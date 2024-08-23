Поиск

В РФ оценят, могут ли операторы связи выполнить требования безопасности для регистрации биометрии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Минцифры России оценивает, смогут ли операторы связи "большой четверки" обеспечить необходимый уровень безопасности для регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС), сообщил журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"С учётом того, что требования по безопасности для регистрации в единой биометрической системе очень высокие, в настоящее время мы проводим оценку возможности операторами связи такие требования, в принципе, выполнить",- сказал Шадаев журналистам в пятницу.

МоскваСобянин рассказал об эксперименте по биометрической идентификации иностранцевЧитать подробнее

В конце июля на заседании комитета Госдумы по информполитике гендиректор ПАО "Вымпелком" Александр Торбахов предложил дать возможность операторам связи "большой четверки" регистрировать клиентов в единой биометрической системе (ЕБС). Тогда же Шадаев сообщил, что поддерживает эту инициативу и будет прорабатывать этот вопрос с компетентными ведомствами.

ЕБС - государственная цифровая платформа, которая позволяет человеку проходить удаленную идентификацию по биометрическим данным (лицу и голосу) для получения различных услуг. В настоящее время зарегистрироваться в ЕБС можно в отделениях банков.

Минцифры РФ Максут Шадаев Вымпелком
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Baidu увеличила чистую прибыль во II квартале на 5%

Baidu увеличила чистую прибыль во II квартале на 5%

Microsoft со 2 сентября ограничит доступ к облачным подпискам для российских юрлиц

Иран отверг обвинения в причастности к кибератакам на предвыборные штабы в США

"Яндекс" начал разрабатывать аналог платформы Miro

"Яндекс" начал разрабатывать аналог платформы Miro

В Москве систему онлайн-голосования протестируют 23 августа

В Москве систему онлайн-голосования протестируют 23 августа

На Камчатке получил повреждение магистральный кабель связи

На Камчатке получил повреждение магистральный кабель связи

Мишустин утвердил правила взаимодействия интернет-провайдеров и УК

В Курской области ввели режим автоматического аварийного межсетевого роуминга

Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют в России

Минцифры сообщило об отражении массированной DDoS-атаки на сервисы Курской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });