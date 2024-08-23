В РФ оценят, могут ли операторы связи выполнить требования безопасности для регистрации биометрии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Минцифры России оценивает, смогут ли операторы связи "большой четверки" обеспечить необходимый уровень безопасности для регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС), сообщил журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"С учётом того, что требования по безопасности для регистрации в единой биометрической системе очень высокие, в настоящее время мы проводим оценку возможности операторами связи такие требования, в принципе, выполнить",- сказал Шадаев журналистам в пятницу.

В конце июля на заседании комитета Госдумы по информполитике гендиректор ПАО "Вымпелком" Александр Торбахов предложил дать возможность операторам связи "большой четверки" регистрировать клиентов в единой биометрической системе (ЕБС). Тогда же Шадаев сообщил, что поддерживает эту инициативу и будет прорабатывать этот вопрос с компетентными ведомствами.

ЕБС - государственная цифровая платформа, которая позволяет человеку проходить удаленную идентификацию по биометрическим данным (лицу и голосу) для получения различных услуг. В настоящее время зарегистрироваться в ЕБС можно в отделениях банков.