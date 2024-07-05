Лидер британских лейбористов избран членом парламента
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Лидер Лейбористской партии Великобритании Ким Стармер избран членом парламента страны от своего округа Holborn & St Pancras, сообщает телеканал Sky News, который следит за подсчетом голосов по итогам прошедших накануне парламентских выборов.
После избрания Стармер заявил, что страна "готова к переменам".
"Перемены начинаются прямо здесь, потому что это ваша демократия, ваше сообщество и ваше будущее. Вы проголосовали, и теперь нам пора действовать", - сказал он.
В ночь на пятницу газета The Guardian со ссылкой на данные экзитполов сообщила, что Лейбористская партия, по предварительным данным, уверенно лидирует на выборах.
Согласно этим данным, лейбористы набирают 410 мест в Палате общин, правящая Консервативная партия - только 131 место.
По многочисленным оценкам СМИ, Стармер является наиболее вероятным кандидатом на пост нового премьер-министра Великобритании.