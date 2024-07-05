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Лидер британских лейбористов избран членом парламента

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Лидер Лейбористской партии Великобритании Ким Стармер избран членом парламента страны от своего округа Holborn & St Pancras, сообщает телеканал Sky News, который следит за подсчетом голосов по итогам прошедших накануне парламентских выборов.

После избрания Стармер заявил, что страна "готова к переменам".

"Перемены начинаются прямо здесь, потому что это ваша демократия, ваше сообщество и ваше будущее. Вы проголосовали, и теперь нам пора действовать", - сказал он.

В ночь на пятницу газета The Guardian со ссылкой на данные экзитполов сообщила, что Лейбористская партия, по предварительным данным, уверенно лидирует на выборах.

Согласно этим данным, лейбористы набирают 410 мест в Палате общин, правящая Консервативная партия - только 131 место.

По многочисленным оценкам СМИ, Стармер является наиболее вероятным кандидатом на пост нового премьер-министра Великобритании.

Sky News The Guardian Стармер
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