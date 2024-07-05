Лейбористы победили на всеобщих выборах в Великобритании

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Лейбористская партия получила большинство в Палате общин Великобритании и сформирует следующее правительство, сообщают местные СМИ.

Лейбористская партия Великобритании преодолела необходимый для парламентского большинства порог в 326 мест. Лидер лейбористов Кир Стармер станет следующим премьер-министром страны.

Действующий премьер Риши Сунак признал поражение, заявив: "Лейбористская партия победила на этих всеобщих выборах, я позвонил сэру Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой", - цитируют премьера СМИ.

Он добавил: "Сейчас я отправлюсь в Лондон, где подробнее расскажу о сегодняшнем результате, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал все свои силы".

Стармер после объявления результатов выборов, обращаясь к сторонникам заявил: "Мы сделали это. Вы агитировали за это, вы боролись за это - и теперь это произошло".

По его словам, страна "готова к переменам", которые "начинаются прямо здесь, потому что это ваша демократия, ваше сообщество и ваше будущее". "Вы проголосовали, и теперь нам пора действовать", - резюмировал лидер Лейбористской партии.