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Что случилось этой ночью: пятница, 5 июля

Выборы в Великобритании, вулкан на Курилах, раненые в Курской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лейбористы победили на всеобщих выборах в Великобритании. Лидер партии Кир Стармер станет следующим премьер-министром страны.

- Шесть человек госпитализированы после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Атака пришлась по трехэтажному жилому дому.

- Музыкальная школа повреждена в Курской области в результате ракетной атаки ВСУ. Пострадавших нет.

- Муфтият Карачаево-Черкесии запретил ношение никабов в республике. Накануне муфтият Северного Кавказа выступил за полный запрет никаба в России.

- Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла на высоту 2,5 км. Шлейф протянулся на расстояние более 5 км.

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