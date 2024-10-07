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Shell улучшила прогнозы добычи углеводородов и производства СПГ в III квартале

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Британско-нидерландская Shell повысила прогноз добычи в сегменте upstream на третий квартал 2024 года.

По предварительным оценкам компании, объем производства в этом сегменте в прошедшем квартале составил 1,74-1,84 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.). Предыдущий прогноз Shell оценивал этот показатель в 1,58-1,78 млн б.н.э./сут. Во втором квартале он составил 1,783 млн б.н.э./сут.

Компания также понизила верхнюю границу прогнозного диапазона для производства в газовом подразделении (Integrated Gas) и теперь ожидает его на уровне 920-960 тыс. б.н.э./сут., а не 920-980 тыс. б.н.э./сут. против 980 б.н.э./сут. в апреле-июне.

Производство СПГ в третьем квартале, как предполагается, увеличилось до 7,3-7,7 млн тонн с 6,9 млн тонн кварталом ранее. Ранее в июле-сентябре ожидалось 6,8-7,4 млн тонн.

Shell опубликует отчетность за третий квартал 31 октября.

Shell СПГ
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