Суд в США поставил под сомнение обеспечение обязательств по облигациям PDVSA акциями Citgo

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Апелляционный суд второго округа Нью-Йорка отменил решение нижестоящего суда об обоснованности притязаний держателей облигаций Petroleos de Venezuela SA на акции Citgo Petroleum Corp. (актив госкорпорации Венесуэлы PDVSA в США), сообщил назначенный в 2015 году венесуэльской оппозицией специальный совет PDVSA, контролирующий Citgo.

Речь идет о долларовых бондах PDVSA на $2,5 млрд со сроком обращения до 2020 года. Это единственный выпуск долговых обязательств, по которому Венесуэла продолжала выплаты вплоть до апреля 2019 года, в то время как дефолты по остальным обязательствам начались еще в конце 2017 года. Отмечалось, что они обеспечены контрольным пакетом (50,1%) акций Citgo, хотя такое решение не было одобрено Национальной ассамблеей, которую в 2016 году контролировала коалиция оппозиционных партий. В 2020 году окружной суд Манхэттена разрешил держателям облигаций PDVSA конфисковать 50,1% акций Citgo на фоне дефолта.

"В результате решения суда второго округа держатели облигаций больше не имеют решения о действительности облигаций 2020 года. Специальный совет с самого начала утверждал, что обещание режима Мадуро неконституционно. Противоречащее закону решение предоставить Citgo в качестве залога по облигациям 2020 года было недействительным и поставило под угрозу один из самых ценных стратегических активов PDVSA. Специальный совет PDVSA надеется отстоять эту важную победу в будущих и параллельных судебных разбирательствах, связанных с владением ее активами в Соединенных Штатах", - сообщается в релизе.

При этом основной предмет судебного разбирательства состоит в том, каким законодательством определяется действительность данного выпуска облигаций - Венесуэлы или Нью-Йорка. Оспоренное решение окружного суда Манхэттена было обосновано положениями американского закона. Апелляционный же суд постановил вернуть дело в окружной суд для определения действительности облигаций в соответствии с венесуэльским законодательством.

"Специальный совет PDVSA подтверждает свою приверженность защите активов PDVSA, необходимых для реструктуризации нефтяной промышленности Венесуэлы, и выступает за продолжение работы над поиском механизмов переговоров, которые позволят урегулировать претензии ее кредиторов", - отмечает специальный совет.

Citgo Petroleum Corporation (Citgo, штаб-квартира в Хьюстоне) является ключевым зарубежным активом PDVSA и имеет мощности по переработке 749 тысяч баррелей нефти в сутки.

В 2021 году суд штата Делавэр одобрил продажу акций контрольного пакета акций PDV Holdings (подразделение PDVSA, единственным активом которой является Citgo) с целью привлечения средств для выплаты компенсации в размере $970 млн канадской золотодобывающей компании Crystallex за экспроприацию ее активов Венесуэлой. В октябре 2022 года этот же суд утвердил график продажи бумаг и привлечение инвестбанка Evercore Group для организации сделок.

Сроки реализации акций PDV Holdings неоднократно переносились. Актуальная ныне дата аукциона - 15 июля. Вместе с тем, иностранные СМИ сообщают, что курирующий судебный пристав обратился в суд Делавэра с просьбой отложить слушание по победившим заявкам до 19 сентября, чтобы иметь больше времени для оценки заявок и переговоров по соглашению о продаже.