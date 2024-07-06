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В Баку заявили, что Ереван должен снять территориальные претензии к Азербайджану

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Основным условием для прочного мира между Баку и Ереваном является устранение закрепленных в Конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Азербайджан и Армения продолжают переговоры для подписания мирного договора. Основным условием для подписания прочного мирного договора является прекращение территориальных претензий Армении к Азербайджану, закрепленных в многочисленных правовых и политических документах этой страны, в том числе в ее Конституции, которая открыто ссылается на "Декларацию о независимости Армении", призывающую к "объединению Армении и Нагорного Карабаха", - сказал он в субботу, выступая на заседании СМИД стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

По его словам, "Азербайджан больше всех заинтересован в устойчивом мире в регионе".

Азербайджан Армения Джейхун Байрамов
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