Поиск

Новый британский премьер Кир Стармер пообещал поддерживать Украину

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Британское правительство будет поддерживать Украину, пообещал в субботу новый премьер страны Кир Стармер.

"Я подчеркну, как уже сделал это вчера во время разговора с президентом Украины Зеленским, что мы будем вместе с союзниками поддерживать его страну", - сказал он, говоря о саммите НАТО, который пройдет позже в июле в Вашингтоне.

По сообщению The Guardian, Стармер отметил, что уже провел несколько телефонных разговоров с иностранными лидерами, чтобы "установить отношения и провести важное обсуждение по поводу Украины и других ключевых тем".

Стармер - глава победившей на выборах лейбористской партии. В пятницу он возглавил правительство, а в субботу новый британский кабинет министров провел первое заседание.

Кир Стармер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 6 июля

Масуд Пезешкиан избран новым президентом Ирана

Масуд Пезешкиан избран новым президентом Ирана

Байден назвал себя самым квалифицированным в США для поста президента

Байден назвал себя самым квалифицированным в США для поста президента

На выборах президента Ирана лидирует реформист Пезешкиан

Орбан пообещал с понедельника продолжить усилия по украинскому урегулированию

Бизнесмены и общественные деятели призвали Байдена выйти из предвыборной гонки

Орбан рассказал Путину "о своих недавних встречах в Киеве"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });