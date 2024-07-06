Новый британский премьер Кир Стармер пообещал поддерживать Украину

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Британское правительство будет поддерживать Украину, пообещал в субботу новый премьер страны Кир Стармер.

"Я подчеркну, как уже сделал это вчера во время разговора с президентом Украины Зеленским, что мы будем вместе с союзниками поддерживать его страну", - сказал он, говоря о саммите НАТО, который пройдет позже в июле в Вашингтоне.

По сообщению The Guardian, Стармер отметил, что уже провел несколько телефонных разговоров с иностранными лидерами, чтобы "установить отношения и провести важное обсуждение по поводу Украины и других ключевых тем".

Стармер - глава победившей на выборах лейбористской партии. В пятницу он возглавил правительство, а в субботу новый британский кабинет министров провел первое заседание.